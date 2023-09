Versicherungen Digitale Transformation verliert an Schwung / Drei von vier Versicherern verfehlen Digitalisierungs-Ziele

Köln (ots) - Waren die Versicherungen lange Zeit Nachzügler bei der digitalen

Transformation, haben sie in den vergangenen Jahren deutlich an Tempo zugelegt.

Nun allerdings scheinen die Unternehmen weltweit an ihre Grenzen zu geraten: Im

vergangenen Jahr haben 74 Prozent der Versicherer ihre selbst gesetzten

Digitalisierungs-Ziele verfehlt. Dies zeigt der internationale Business

Transformation Report des Technologiedienstleisters Expleo, für den weltweit

insgesamt 1.395 Unternehmen befragt wurden.



Der kulturelle Wandel ist in der Branche spürbar. Während es für 67 Prozent der

Entscheider in der Vorjahresstudie eine zentrale Herausforderung war, den

Digital-First-Mindset im Unternehmen zu verankern, beklagen dies heute "nur"

noch 57 Prozent. Und auch im Top-Management treibt die große Mehrheit (78

Prozent) IT-Innovationen aktiver voran.