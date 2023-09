Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Mehr als 20.000 Menschen haben online abgestimmt: McDonald's wurde zumdreistesten Umweltlügner 2023 gewählt- Greenwashing-Kampagne "I am beautiful": Recyclinganteil von beworbenenEinweg-Pappbechern in Happy-Meal-Büchern beträgt mickrige 40 Prozent- DUH fordert vor Konzernzentrale in München radikalen Kurswechsel vonMcDonald's: Anstatt unnötiges und klimaschädliches Einweg zu bewerben, sollteder Fast-Food-Riese konsequent auf Mehrweg setzen- Nominiert für den Schmähpreis waren auch: Lidl, Vattenvall, Costa Kreuzfahrtenund die Klima Kraftstoffe GmbHDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) verleiht in diesem Jahr den Goldenen Geier an denFast-Food-Konzern McDonald's. Entschieden haben das mehr als 20.000Verbraucherinnen und Verbraucher, die online über die "dreisteste Umweltlüge desJahres" abgestimmt haben. Der Grund: In einer absurden Kampagne bewirbtMcDonald's mit dem Slogan "I am beautiful" seinen eigenen Müll als Beitrag zumRessourcenschutz. So würden beispielsweise benutzte Becher zu sogenanntenHappy-Meal-Büchern recycelt. Tatsächlich geht jedoch lediglich ein Drittel derin den deutschen McDonald's-Restaurants gesammelten Einweg-Becher in einspezielles Recyclingverfahren, das in Großbritannien durchgeführt wird. Darüberhinaus bestehen die Happy-Meal-Bücher nur zu 40 Prozent aus recyceltemBechermaterial. Für die restlichen 60 Prozent verwendet McDonald's neue Fasern,für die viele Bäume abgeholzt werden müssen. Noch dazu verwendet McDonald's imAusland bereits eine deutlich bessere Alternative - und zwar Mehrweg. EineAktualisierung mit Fotos der heutigen Übergabe in München und der Reaktion vonMcDonald's folgt gegen 11.30 Uhr.Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: " McDonald's hat den Goldenen Geiermehr als verdient für die Behauptung, Müll sei schön und das völlig überflüssigeProduzieren von immer mehr Einweg-Verpackungsmüll. Das finden auch die Menschen,die zu tausenden für den Konzern abgestimmt haben. McDonald's täuscht seineKundinnen und Kunden mit einer dreisten Umweltlüge und schadet damit in vollemBewusstsein Umwelt und Klima. Die Fast-Food-Kette war 2021 für einen mehr als44.000 Tonnen schweren Verpackungsmüllberg und zigtausende, in der Umweltentsorgte Getränkebecher und Speiseverpackungen verantwortlich. Dabei zeigtMcDonald's in Frankreich, dass es auch anders geht: Dort setzt derFast-Food-Konzern aufgrund gesetzlicher Regelungen konsequent auf Mehrweg beimVor-Ort-Verzehr. In deutschen Filialen findet man hingegen fast nur Einweg - undbunte Werbeplakate, die das schönreden sollen und das Recycling-Märchenerzählen. Dabei landen besonders viele Take-Away-Einwegverpackungen in der