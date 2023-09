DHL Group unter Druck - Kepler: noch keine Volumenbelebung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen in puncto Konjunkturentwicklung und damit auch hinsichtlich der Geschäftsentwicklung der DHL Group haben die Aktien des Logistikers am Dienstag belastet. Mit 40,455 Euro erreichte ihr Kurs den tiefsten Stand seit Mai. Zuletzt waren die Papiere mit einem Minus von noch 2,20 Prozent auf 40,82 Euro unter den größten Verlierern im deutschen Leitindex Dax .

Die Analysten des Investmenthauses Kepler Cheuvreux senkten in einem Ausblick auf die am 8. November erwarteten Zahlen für das dritte Quartal des Dax-Konzerns ihre Gewinnerwartungen. Noch fehle es an einer Erholung der Sendungsmengen im zweiten Halbjahr, und es gebe derzeit Gegenwind durch Spritpreise und Wechselkurse, schrieben sie in einer Studie. Daher müsse das Management womöglich das Ziel für den operativen Jahresgewinn auf das untere Ende bis zur Mitte der avisierten Spanne hin präzisieren.