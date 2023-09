BERENBERG stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er selbst sei nach dem Treffen mit dem Manager zuversichtlich, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bisher positive Gewinndynamik des Technologiekonzerns dürfte auch im zweiten Halbjahr anhalten. Zudem gebe es Luft für eine Anhebung der mittelfristigen Ziele./tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 25,04EUR gehandelt.