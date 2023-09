Staige One AG: Professionaler Ansatz für den Amateursport

SMC-Research hat die Coverage der Staige One AG aufgenommen und zum Start das Urteil „Buy“ vergeben. Nach Darstellung des SMC-Analyst Adam Jakubowski adressiere das Unternehmen mit eigener Technologie und mit einem überzeugenden Geschäftsmodell einen attraktiven, noch weitgehend unerschlossenen Markt, was für die nächsten Jahre ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum verspreche.

Die Staige One AG in ihrer heutigen Form sei laut SMC-Research erst in diesem Sommer aus einem Reverse-Take-over hervorgegangen, in dessen Rahmen die bereits seit 2017 bestehende Staige GmbH in einen börsennotierten Mantel (die aktuelle Staige One AG) eingebracht worden sei. Das Unternehmen habe sich auf die Produktion von Sportübertragungen im Amateurbereich spezialisiert. Dafür entwickele, produziere und vermarkte es Kameras, die dank einer KI-basierten Software in der Lage seien, die Spiele komplett autonom aufzuzeichnen und zu übertragen. Für die Übertragung nutze Staige die eigene Streaming-Plattform Staige.TV, deren Nutzer die Spiele live oder on-Demand schauen, daraus eigene Clips erstellen und über Social Media teilen können.