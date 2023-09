Frankfurt am Main (ots) - Am 13. und 14. September standen die FredenhagenHallen in Offenbach ganz im Zeichen der nachhaltigen Transformation. Anlassdafür war die dritte Ausgabe des IMPACT FESTIVALs, Europas größter B2B-Messe fürnachhaltige Innovationen. An zwei Tagen begrüßte die Veranstaltung insgesamtmehr als 3.100 Teilnehmende, 165 Speaker:innen, 200 Investor:innen und 171Lösungen. Die Projektleiterinnen Mara Steinbrenner und Linda Köpper erläutern:"Mit dem IMPACT FESTIVAL verfolgen wir mehrere Ziele: Wir wollen dazu beitragen,dass finanzielle Ressourcen in nachhaltige Innovationen fließen. Des Weiterensollen Unternehmen bei uns Lösungen finden, die sie im eigenen Betrieb nutzenund einsetzen können, um Prozesse und Produkte nachhaltiger zu gestalten. Zudemsollen die Teilnehmenden des IMPACT FESTIVAL voneinander lernen, sichinspirieren lassen, ihr Netzwerk erweitern und so den Herausforderungen derTransformation besser begegnen können."Vorträge, Poduiumsdiskussionen, Masterclasses und Ausstellung zahlten genaudarauf ein. Sie gliederten sich entlang von sechs Innovationsbereichen, die sicham EU Green Deal und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der VereintenNationen orientieren. Zu den Vortragshighlights gehörten Keynotes vonWirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Transformationsforscherin Prof. Dr. MajaGöpel und Dem Arzt, Komiker und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckart vonHirschhausen. Innerhalb der Kunstausstellung IMPACT ART konnten sich dieBesuchenden des IMPACT FESTIVAL auch in diesem Jahr auf kreativem Weg mit demThema "nachhaltige Transformation" auseinandersetzen. Die Künstlerin VerenaKandler gestaltete Live-Kunst aus alten Materialien der vergangenen Events.Exponate des Clean River Projects, der Alanus Hochschule für Kunst undGesellschaft sowie des Photograph:innen Teams Frank Bayh und SteffRosenberger-Ochs ergänzten die Ausstellung.Die vielversprechendsten Lösungen wurden am Abend des 13. September mit demIMPACT AWARD ausgezeichnet. Partner des Awards war in diesem Jahr neosfer. Inder Kategorie Seed gewann das Start-up heynanny, in der Kategorie Growth eeden.Beide Teams erhielten einen Sachpreis gesponsert von Brighter Future. In derKategorie Transformation, die gemeinsam mit der Gemeinwohl Ökonomie vergebenwurde, kürte die siebenköpfige Jury den Gerüstbauer Gemeinhardt Service GmbH zumSieger.In Kooperation mit Climate-Action-Partner ClimateSeed fand das IMPACT FESTIVALmit möglichst wenig CO2-Emissionen und einem Less-Waste-Konzept statt. Dasausschließlich vegane Catering wurde in wiederverwendbaren Behältern serviert.Hydrostationen versorgten die Gäste mit kostenlosem Wasser. Das Event arbeitetezudem mit Dienstleistern mit einem nachhaltigen Unternehmenskonzept. Fürverbleibende CO2-Emissionen wird das IMPACT FESTIVAL eine Spende an einausgewähltes Projekt vergeben. Die vierte Ausgabe findet am 30. und 31. Oktober2024 statt - diesmal erstmals in der Messe Frankfurt.Pressekontakt:Sarah SchützTel: +49 151 52716123Mail: mailto:press@impact-festival.earthWeb: https://impact-festival.earth/media-de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165023/5606317OTS: IMPACT FESTIVAL