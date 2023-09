Unwetterschäden Steuererleichterungen und Steuerabzüge

München (ots) - Nach der großen Hitze zogen schwere Unwetter mit orkanartigen

Sturmböen, Starkregen und Hagel großflächig über die Bundesrepublik hinweg. Das

Band verlief vom Rheinland bis nach Thüringen. Bayern war genauso betroffen wie

die Küsten an Nord- und Ostsee. Die Schäden in der Landwirtschaft, an Gebäuden

und Pkw sind teilweise enorm und die Gebäudereparaturen verschlingen hohe

Summen. Hier taucht die Frage nach einer finanziellen Kompensation auf. Die

Lohnsteuerhilfe Bayern erklärt, was in einem solchen Fall steuerlich geht. Das

Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat hat zudem verschiedene

steuerliche Maßnahmen für betroffene Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen in

Aussicht gestellt.



Die korrekte Vorgehensweise im Schadensfall