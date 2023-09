SAN FRANCISCO und BREMEN, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- IGEL baut den Vertrieb in der DACH-Region, in Großbritannien/Irland, Australien/Neuseeland (ANZ) und weiteren internationalen Märkten aus. Hierfür setzt der Anbieter des Managed-Endpoint-Betriebssystems für den sicheren Zugang auf jeden digitalen Workspace auf zwei markterfahrene Führungskräfte. Brian Cornell, in der Vergangenheit Global Executive bei Red Hat ist als Vice President Sales DACH für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Für die Position des Vice President Sales UK/Ireland & International Markets konnte das Unternehmen den bislang für Citrix tätigen Manager Darren Fields gewinnen.

"IGEL ist strategisch so positioniert, dass wir mit dem sicheren Endpoint-Betriebssystem für Unternehmen den Markt anführen werden und das weltweit", so Klaus Oestermann, CEO von IGEL. Um dieses Ziel zu erreichen, bauen wir unsere bereits starke Position in der DACH-Region aus, erschließen den Kernmarkt Großbritannien/Irland weiter und treiben unsere internationale Expansion voran. Die Erweiterung des Vertriebsteams ist ein Schritt auf dem Weg, den Markt schneller zu durchdringen und auf einer wachsenden Zahl an Endgeräten in Unternehmen rund um den Globus zum Einsatz zu kommen. Das Branchen-Know-how, das regionale Verständnis und die Kontakte, die Führungskräfte wie Brian Cornell und Darren Fields mitbringen, spielt eine entscheidende Rolle in unserer Expansionsstrategie."

Brian Cornell tritt bei IGEL an, um das Wachstum und die Skalierung des Unternehmens in der DACH-Region voranzutreiben. Seine in den vergangenen 25 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen sowohl in Europa als auch weltweit erworbene Management-, Vertriebs- und Customer-Experience- (CX) Erfahrung setzt er nun dafür ein, das Kunden- und Partnergeschäft von IGEL in Zentraleuropa auszubauen. Cornell war über 13 Jahre in leitenden Vertriebs- und CX-Rollen für Red Hat tätig. Hier baute er eine europaweite Organisation mit mehr als 400 Mitarbeitern auf und führte ein skalierbares Renewal- und Customer-Success-Modell ein. Darüber hinaus leitete der in Frankfurt am Main lebende Cornell bei weiteren Software- und SaaS-Unternehmen, darunter Acronis, den Vertrieb.