Forum Moderne Landwirtschaft gewinnt LEMKEN als neues Mitglied (FOTO)

LEMKEN ist führender Hersteller von Landtechnik für eine ertragreicheLandwirtschaft."Die Mitgliedschaft von LEMKEN ist eine enorme Bereicherung für das ForumModerne Landwirtschaft", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum ModerneLandwirtschaft. "Unser Ziel ist es, Landwirtschaft wieder in die Mitte derGesellschaft zu rücken. Durch die neue Mitgliedschaft können wir noch stärkerden Facettenreichtum der modernen Landwirtschaft zeigen und darstellen, welcheinnovativen und zukunftsweisenden Lösungen es bereits heute gibt, um sichere,nachhaltige und ressourcenschonende Landwirtschaft zu betreiben.""Die moderne Landwirtschaft in Deutschland stellt unsere Ernährung sicher undmuss sich dabei ständig an veränderte Bedingungen anpassen, um zukunftsfähig zusein", erklärt Nicola Lemken, Gesellschafterin von LEMKEN. "Für diesenTransformationsprozess sind wir auf die Akzeptanz und Wertschätzung derBevölkerung angewiesen. Für uns ist die Partnerschaft mit dem Forum ModerneLandwirtschaft daher besonders wertvoll, denn hier bekommen Verbraucher einrealistisches und transparentes Bild unserer Landwirtschaft gezeigt."Derzeit sind 69 Mitglieder, 164 Unterstützerbetriebe und mehr als 800AgrarScouts, Landwirtinnen und Landwirte, die ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeitzu Themen der Landwirtschaft machen, im Forum Moderne Landwirtschaft engagiert.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.moderne-landwirtschaft.deÜber das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Das Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de) ist einNetzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderneLandwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft undGesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alleerlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf demMarktplatz in Ihrer Stadt schon mal unser Kuh- oder SchweineMobil gesehen? BeiKaufland oder Lidl schon unser Magazin "Stadt. Land. Wissen." über moderneLandwirtschaft in den Händen gehalten? Hinter all diesen Aktivitäten steckt dasForum Moderne Landwirtschaft.Wir setzen bei unserer Arbeit auf ein starkes Netzwerk aus 69 Mitgliedern, 164Unterstützerbetrieben und über 800 AgrarScouts, das sind Landwirtinnen undLandwirte, die ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaftsbranchemachen und von ihrem Betriebsalltag erzählen.Über LEMKEN:LEMKEN ist in aller Welt als visionäres und nachhaltiges Unternehmen angesehen,das einen wichtigen Beitrag zu einer profitablen Landwirtschaft leistet. Alsmittelständisches Traditionsunternehmen setzt es seit 243 Jahren sein Wissen undseine Leidenschaft für den Fortschritt ein und liefert Lösungen für dielandwirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen. Im Angebot sindBodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Hackmaschinen, Düngerstreuer sowie smarteLösungen für das landwirtschaftliche Datenmanagement.