5G-Nachfolgetechnologie / Ericsson baut Mikroelektronik-Entwicklung für 6G-Antennen auf (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson beteiligt sich an dem wichtigen Projekt "IPCEI-ME/CT" von gemeinsamem

europäischem Interesse zu Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien.

- Ericsson erhält deutsche Fördermittel für die frühzeitige

Technologieentwicklung kritischer Mikroelektronik und

Kommunikationstechnologien für energieeffiziente

Massive-MIMO-Mobilfunkantennen.

- Diese Antennen können den Netzdurchsatz bei geringem Energieverbrauch erhöhen

und gehören zu den Schlüsseltechnologien für 6G-Mobilfunknetze.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) erhält in den kommenden fünf Jahren finanzielle

Förderung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

für das Projekt "European Microelectronics and Communication Technologies for

6G" (EMCT). Dieses Projekt zielt darauf ab, gemeinsam mit Partnern in Europa,

die Fortschritte in der Halbleitertechnologie voranzutreiben und soll die

Grundlagen für die Entwicklung energieeffizienter und nachhaltiger

Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien für

6G-Massive-MIMO-Mobilfunkantennen schaffen. Die Ericsson Antenna Technology

Germany GmbH wird die Entwicklung dieses Projekts am Forschungs- und

Entwicklungsstandort Rosenheim (Bayern) in Deutschland leiten.