Hersteller elektrischer Nutzfahrzeuge B-ON strebt Neuausrichtung im Insolvenzverfahren an

Bonn/Aachen (ots) - Der führende Hersteller elektrischer Lieferwagen, die B-ON

GmbH, hat am vergangenen Freitag einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aachen

gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Dr. Dirk Wegener,

Rechtsanwalt und Partner der dhpg, bestellt. Von der Insolvenz sind 78

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der B-ON GmbH und ca. 170 Mitarbeitende des

Dürener Neapco-Werkes betroffen, das den Sherpa (ehemals StreetScooter WORK) für

die B-ON GmbH produziert.



Lieferengpässe bei Bauteilen führten zum Produktionsrückgang und damit in der

Folge zu Zahlungsschwierigkeiten. "Ziel ist es weiterhin, B-ON als führenden

Anbieter von e-Mobility-Lösungen in Europa zu etablieren", erklärt Jörg Hofmann,

Managing Director von B-ON. Dirk Wegener, vorläufiger Insolvenzverwalter

ergänzt: "Die Produktion soll kurzfristig wieder aufgenommen werden. Hierzu

haben wir bereits erste Gespräche mit Kunden und Lieferanten geführt, die in den

nächsten Tagen intensiv fortgesetzt werden."