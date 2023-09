BERENBERG stuft Telefonica Deutschland auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach einer Präsentation des Finanzvorstands auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 1,80 Euro belassen. Der Telekommunikationskonzern habe erste Maßnahmen zur Abmilderung des ab 2025/26 anstehenden Verlustes des 1&1-Grohandelsgeschäfts an Vodafone identifiziert, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten geringere Investitionen und gezielte Maßnahmen im Einzelhandel, weitere Einzelheiten dürfte es auf dem Kapitalmarkt geben. Solange es in diesem Punkt nicht mehr Genauigkeit gebe, dürfte die Aktien weiter "Wasser treten", glaubt der Analyst./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

