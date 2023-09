Askey beschleunigt dank VicOne's xZETA Automotive Cybersecurity-Lösung den Markteintritt seiner Netzwerk-Endgeräte im Automobilbereich (FOTO)

München/Taipeh (Taiwan) (ots) - Effektives, cloudbasiertes

Sicherheitsmanagement-Tool von VicOne verbessert die Effizienz und verkürzt die

Dauer von Sicherheitslücken-Checks von sechs Monaten auf zwei Wochen



VicOne (https://www.vicone.com/) , ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen für

die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass Askey, ein globaler Anbieter von

Netzwerkkommunikations- und Elektronikprodukten, zukünftig VicOnes Cybersecurity

xZETA -Tool (https://vicone.com/products/xzeta) einsetzt. Askey hat das Tool für

Sicherheitslücken-Scanning und SBOM (Software Bill of Materials) -Verwaltung in

den Entwicklungsprozess seiner Netzwerk-Endgeräte für den Automobilbereich

implementiert, die die Komponenten Onboard-Unit (OBU), Roadside-Unit (RSU) und

cloudbasierte fortschrittliche Technologien kombinieren und so intelligente

Transportlösungen ermöglichen.





Die 5G-basierte C-Vehicle to Everything (V2X) OBU von Askey(https://www.askey.com.tw/products/automotive-connectivity/) hat eineSchlüsselfunktion bei der externen Kommunikation in vernetzten Fahrzeugen undschützt Fahrzeugdaten sowie Benutzeridentität vor Cyberbedrohungen. Dasinnovative 5G C-V2X OBU- und RSU-System ermöglicht die präziseEchtzeitübertragung von Fahrzeugpositionen, Straßenbedingungen und Sensor- sowieSignalinformationen an Verkehrskontrollsysteme. Durch den Austausch vonEchtzeitinformationen passt es Verkehrssignale intelligent an und steuertVorfahrtregelungen, um den Verkehr proaktiv zu entlasten und Unfälle zuvermeiden. Bis heute hat Askey mehr als eine Million OBUs an weltweit führendeAutomobilhersteller geliefert und damit seine Rolle als Anbieter vonTelematiklösungen bestätigt. Die weltweite Präsenz von Askey erstreckt sich überNord- und Südamerika, Europa, Japan, Taiwan sowie China und umfasst führendeAutomobilhersteller und Zulieferer (Tier-One)."Die Auswirkungen von Cyberangriffen sind sowohl für die Automobilhersteller alsauch für die Autofahrer beträchtlich. Dazu gehören die ferngesteuerteDeaktivierung von Fahrzeugfunktionen, der Absturz des gesamten Systems, dieunbefugte Kontrolle über das Fahrzeug oder der unerlaubte Zugriff auf diepersönlichen Daten des Fahrzeugbesitzers", so Terence Wang, DirektorProduktmanagement bei VicOne. " xZETA automatisiert den Prozess desSicherheitslücken-Scannens und -Managements vollständig und ermöglicht es Askey,bisher unbekannte sowie bereits bekannte und gefährdete Schwachstellen schnellund einfach proaktiv zu identifizieren.""Die Cybersicherheit in der Automobilindustrie ist alles andere als einfach zu