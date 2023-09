BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der jüngste Zwischenbericht zeige im Quartalsvergleich zwar eine leichte Abschwächung, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei von dem Reisekonzern aber bestätigt worden. Zudem deute sich ein starkes Wintergeschäft an./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 06:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 06:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 5,766EUR gehandelt.