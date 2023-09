Udo Müller neuer Aircash-Aktionär

Wien/Zagreb (ots) - Müller verfügt über langjährige Erfahrung im Fintech-Sektor

als CEO von paysafecard und ist damit bestens gerüstet, beim Wachstum des

kroatischen Unternehmens zu unterstützen.



Das kroatische Fintech-Start-up Aircash hat mit Udo Müller einen neuen Aktionär

ins Boot geholt. Der Österreicher verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in

der Fintech-Branche. Er studierte an der Technischen Universität Graz

Maschinenbau (MA, Dipl. Ing.) und absolvierte einen MBA in Entrepreneurship an

der Donauuniversität Krems.