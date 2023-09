Im Handumdrehen bezahlt Kaufland Pay erleichtert Kunden bundesweit den Einkauf (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Ab sofort können Kunden in allen deutschen Kaufland-Filialen

direkt mit der Kaufland-App bezahlen. In Millisekunden ist der Bezahlvorgang mit

nur einem Scan an der Kasse erledigt und dauert damit kaum länger als ein

Wimpernschlag. Aktivierte Coupons und das Sammeln von Treuepunkten mit der

Kaufland Card werden direkt berücksichtigt, was einen einfachen

One-Scan-Checkout ermöglicht.



Dafür wurde das in der Kaufland-App enthaltene digitale Vorteilsprogramm, die

Kaufland Card, um die Zahlungs-Funktion Kaufland Pay erweitert. Zur Ausführung

der Bezahlfunktion setzt Kaufland auf die Mobile-Payment-Lösung Bluecode. Damit

baut Kaufland die Vorteile der Kaufland Card weiter aus. Die breite, attraktive

Vorteilswelt aus Extra-Rabatten, Coupons oder Gewinnspielen wird nun durch

zusätzliche Vorteile, die das einfache und sichere Bezahlsystem mit sich bringt,

ergänzt. So wird der Bezahlvorgang für die Kunden weiter beschleunigt und bleibt

dabei dennoch bequem.