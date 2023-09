Kommt jetzt der Crash? BlackRock stuft China herab

Die Denkfabrik des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock macht eine Kehrtwende bei chinesischen Aktien: In einer am Montag veröffentlichten Analyse stufen die Strategen China von "übergewichten" auf "neutral" herab. Noch im Februar hatte BlackRock China hochgestuft und begründete dies damals mit den kurzfristigen Chancen der Wiedereröffnung nach Corona. Was hat sich jetzt geändert?

Das BlackRock Investment Institute begründetet den Downgrade mit Bedenken hinsichtlich des angeschlagenen chinesischen Immobiliensektors. Dieser stelle trotz Anzeichen für eine Stabilisierung des Wachstums eine Belastung dar. "Das Wachstum hat sich verlangsamt. Der politische Stimulus ist nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit", heißt es in dem Bericht. Strukturelle Herausforderungen würden auf eine Verschlechterung des langfristigen Wachstums hindeuten.