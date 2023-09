Worksport unterzeichnet langfristige Vereinbarung mit Kunden über US-Fabrikprodukte und erwartet einen Jahresumsatz von US$16.000.000, was ein erhebliches Wachstum und eine starke Nachfrage beim Werk in NY bedeutet

West Seneca, NY / Accesswire / 19. September 2023 / Worksport Ltd. („Worksport“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq:WKSP; WKSPW) gibt bekannt, dass es einen langfristigen Liefervertrag mit einem etablierten, führenden Kfz-Aftermarket-Händler in den USA abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist Worksport auf dem Weg, von diesem einzelnen Kunden geschätzte 16.000.000 USD an jährlichen Umsätzen mit seinen fortschrittlichen faltbaren Hard- und Soft-Abdeckungen zu erzielen. Der geschätzte Umsatz von 16 Millionen USD basiert zwar auf der Jahresprognose des Kunden, diese Schätzung enthält jedoch nicht die Erwartungen des Kunden hinsichtlich des Umsatzwachstums im Jahresvergleich. Die Vereinbarung resultierte aus Warenproben, die diesem Kunden zuvor zur Verfügung gestellt und von ihm akzeptiert wurden. Dieser wichtige Schritt folgt auf den kürzlichen Produktionsbeginn im Werk von Worksport im westlichen New York, nachdem es einen robusten Auftrag über $1,6 Millionen für seine faltbaren Hard-Abdeckungen und einen zusätzlichen Auftrag über $720.000 für die weiche Version der Abdeckungen erhalten hatte, beide von demselben Kunden.