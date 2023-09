Als das Allianz-Papier bei 232,60 Euro sein vorläufig letztes Verlaufshoch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Crash an den Aktienmärkten markiert hatte, stellte sich nur wenig später wieder Optimismus unter Anlegern ein, sodass bereits im Februar 2022 die Hochs erneut einem Test unterzogen werden konnten. Ein Ausbruch misslang, die Aktie fiel auf 156,20 Euro zurück. Dieses Jahr legen sich Investoren erneut mit dieser Hürde an, ein Ausbruch darüber könnte infolgedessen mittelfristiges Kurspotenzial freisetzen und würde sich für ein längeres Investment anbieten.

Kurzzeitig erscheint die Allianz-Aktie erneut von dem Widerstandsniveau aus 2020 zur Unterseite abzuprallen, dies ist auch insofern nicht verwunderlich, da die Aktie in der abgelaufenen Handelswoche auf gleich zwei wichtige Hürden getroffen ist. Nur aussagekräftige Wochenschlusskurse oberhalb eines Niveaus von mindestens 235,00 Euro könnte in dem Wertpapier infolgedessen auf Sicht der nächsten Monate weiteres Kurspotenzial an 249,89 und 257,56 Euro verschaffen. Im Falle größerer Abschläge findet die Allianz-Aktie jedoch schnell wichtige Unterstützungspunkte vor, wie zum Beispiel bei 227,10 und darunter im Bereich von 220,45 Euro. Sollte größerer Konsolidierungsbedarf zutage treten, könnten sogar Abschläge auf 212,80 und darunter 198,36 Euro erfolgen. Tendenziell präsentieren sich die Kursmuster jedoch klar zugunsten bullischer Marktteilnehmer und somit einem potenziellen Ausbruchsszenario in den kommenden Tagen.

Allianz SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Allianz SE Strategie für steigende Kurse WKN: MF1G4P Typ: Faktor akt. Kurs: 8,44 – 8,45 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 19,810 Euro Basiswert: Allianz SE : Long akt. Kurs Basiswert: 231,50 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 12,25 Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 45 Prozent Morgan Stanley Zertifikate