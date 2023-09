Raus aus der Nische / BVLH-Umfrage zu pflanzenbetonter Ernährung macht Verbrauchererwartungen an Sortimentsgestaltung und Kundenkommunikation deutlich

Berlin (ots) - Immer mehr Konsumenten wird bewusst, dass die Art und Weise, wie

sie sich ernähren, Auswirkungen auf ihre Umwelt, die Artenvielfalt und ihre

Gesundheit haben kann. In diesem Bewusstsein bevorzugen sie zunehmend

pflanzenbasierte Lebensmittel.



Laut einer aktuellen repräsentativen Verbraucherbefragung im Auftrag des

Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), geben 41 Prozent der

Befragten an, Flexitarier zu sein, also nur gelegentlich Fleisch zu essen. Neun

Prozent ernähren sich vegetarisch und drei Prozent vegan. Den Veganern,

Vegetariern und Flexitariern stehen 47 Prozent der Bevölkerung gegenüber, die

sich keiner dieser Ernährungsweisen zuordnet.