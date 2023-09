Bochum (ots) - Aus der GLS Mobilität ist die GLS Mobility GmbH und somit eine

Tochter der GLS Bank geworden. Der neue Name geht einher mit neuen Angeboten:

Mit Teamverstärkung aus der Forschung bietet die GLS Mobility eine

Mobilitätsberatung für Unternehmen an. Sie steuert zudem den europäischen Markt

an.



Die Mobilitätswende ist für die GLS Bank ein wichtiges Ziel der Transformation

zur nachhaltigen Wirtschaft. "Die GLS Mobility und die GLS Bank setzen sich

gemeinsam dafür ein, die CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu senken und die

Klimaziele zu erreichen. Über Aufklärung und politisches Engagement für

zukunftsweisende Mobilitätsformen und -konzepte sowie einen barrierefreien

Zugang zu Ladeinfrastruktur wollen wir die Transformation anstoßen und

begleiten. Als Tochter wird die Mobility nun Bezahllösungen und konnektive

Mobilitätskonzepte aus einer Hand bieten", sagt Vorstand Dirk Kannacher.





Die Gründung der Tochtergesellschaft erfolgte zum 1. September 2023. Der neueName soll die Sichtbarkeit vor allem in den Beneluxländern, in Österreich undder Schweiz erhöhen. Die Service- und Beratungsleistungen werden ausgeweitet,dafür sind fünf Mobilitätsexpert*innen vom Hamburger Forschungsinstitut Quotaszur GLS Mobility gewechselt.Geleitet wird die neue Banktochter von den beiden Geschäftsführern Mirko Schulteund Dr. Alexander Meurer. Meurer ist im Mai 2023 zur Bank gekommen, hat zuvorein großes Software-Programm für die Automobilindustrie entwickelt und auf denMarkt gebracht. Mirko Schulte zählt zu den Mobilitätspionieren bei der GLS Bank."Zusammen mit der Uni Bochum haben wir vor über zehn Jahren drei E-Autos vor dieBank gestellt, damit fing alles an", erinnert er sich. Seitdem fließt seineArbeitsenergie in die Mobilitätswende. Um die voranzutreiben, gibt es jetzt dieMobilitätsberatung für Unternehmen. Hier geht es ganz praktisch darum, wieMitarbeitende ökologisch und leicht von A nach B kommen. Schulte ergänzt: "Soschaffen wir zukunftsfähige Mobilitätslösungen, die zum Unternehmen und ihrenMitarbeitenden passen."Thomas Krautscheid, der die Mobilitätsberatung der GLS Mobility leitet, ergänzt:"E-Mobilität hat einen großen Anteil an der Reduktion von CO2-Emissionen imVerkehr. Deshalb arbeiten wir gemeinsam an den besten Mobilitätslösungen." Mitdem sogenannten "Mobility Profiler" kommt ein neues Tool zum Einsatz, das dasMobilitätsverhalten von Menschen und ihre Motivation erfasst. Diese Datenfließen in die nachhaltigen Mobilitätskonzepte der GLS Mobility ein.Das Mobilitätsteam der GLS Bank hat in den vergangenen Jahren erfolgreicheEntwicklungen in grundlegenden E-Mobilitäts-Bausteinen auf den Markt gebracht.