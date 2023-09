Instacart-IPO: Lohnt sich der Einstieg?

Die Lust an Börsengängen ist derzeit groß: Vergangene Woche glückte dem Chiphersteller Arm sein Debüt an der Technologiebörse Nasdaq. Der Sandalenhersteller Birkenstock kündigte seinen Börsengang an. Und am heutigen Dienstag wird es für den Lebensmittellieferdienst Instacart ernst: Nachdem er seinen geplanten Börsengang wegen schlechter Marktstimmung mehrfach verschieben musste, gibt er heute endlich sein Debüt an der Nasdaq – mit einer Bewertung von knapp zehn Milliarden US-Dollar und zu einem Ausgabepreis von 30 Dollar je Aktie.

Die Preisspanne seiner Aktien erhöhte Instacart kurzfristig, nachdem die Papiere des Chipherstellers Arm nach dessen Börsengang um 25 Prozent stiegen. Das weckte offenbar Hoffnung. Doch wäre Instacart der Börsengang früher gelungen, wäre die Bewertung noch höher ausgefallen: Denn bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 lag die Bewertung des Unternehmens noch bei 39 Milliarden US-Dollar, schreibt Bloomberg. Damals profitierte das Unternehmen insbesondere von Pandemiesperren.