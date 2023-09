DeFacto Erstes türkisches Einzelhandelsunternehmen beim Privatsektor-Forum der UN / Modemarke folgt exklusiver Einladung zum hochkarätig besetzten UN-Forum (FOTO)

New York (ots) - DeFacto, die globale Modemarke aus der Türkei, nahm am 18.

September am Privatsektor-Forum der Generalversammlung der Vereinten Nationen in

New York teil. Damit folgte DeFacto einer Einladung der Vereinten Nationen und

stellte seine Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung, die im Einklang mit den

UN-Zielen (SDGs) stehen, einem hochrangigen Publikum aus Vertretern des

Privatsektors, Regierungsbeamten und Repräsentanten zivilgesellschaftlicher

Organisationen vor.



Önder Senol, Online-CEO von DeFacto, der das Unternehmen bei der Veranstaltung

vertrat, äußerte sich dazu wie folgt: "Unsere Teilnahme an diesem exklusiven

Forum mit nur 90 internationalen Teilnehmern, ist für uns eine große Ehre und

zollt unserem Engagement für eine nachhaltige Zukunft Anerkennung."