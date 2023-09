Canton Biologics schließt eine Serie-C-Finanzierung über 300 Millionen Yuan ab, angeführt von SDIC Venture Capital

GUANGZHOU, China, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 13. September gab Canton Biologics Co., Ltd. bekannt, dass das Unternehmen kürzlich eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von mehr als 300 Millionen Yuan abgeschlossen hat. Diese Finanzierungsrunde wurde von SDIC Venture Capital geleitet, mit Beteiligung der Guangdong Technology Financial Group, Taipu Life Science Investment und Chnin Financial. Die in dieser Runde aufgenommenen Finanzmittel werden in die Weiterentwicklung der Forschung und Entwicklung des Unternehmens im Bereich neuartiger Biotechnologien, in die Erweiterung der kommerziellen Produktionsfähigkeiten und in den Ausbau der globalen strategischen Präsenz fließen.

Das im Jahr 2016 in Guangzhou gegründete Unternehmen Canton Biologics hat sich auf den biopharmazeutischen CDMO-Sektor für große Moleküle spezialisiert und bietet End-to-End-Dienstleistungen von der biopharmazeutischen CMC-Entwicklung über die kommerzielle Produktion bis zur globalen klinischen Versorgung an. Das Unternehmen hat herausragende Ergebnisse bei der Entwicklung ertragreicher Zelllinien, bei der komplexen Proteinexpression und bei der Einrichtung von soliden internationalen Fertigungsmöglichkeiten erzielt. Insbesondere hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte bei der Expressionsplattform für IgM-Moleküle, Expression von Wirtszellen, Zellkulturen mit hoher Dichte und neuen Formulierungen sowie Analysemethoden erzielt. Als Beweis für die betriebliche Effizienz hat Canton Biologics einen Meilenstein erreicht, indem das Unternehmen in nur 7 Monaten von der DNA-Synthese zur CMC-Produktion überging und so den raschen Übergang von Kunden-Therapeutika in klinische Studien ermöglichte.