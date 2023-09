Seite 2 ► Seite 1 von 7

Köln/Frankfurt (ots) -- 80% der Gäste buchten ein 4- oder 5-Sterne-Hotel - gestiegenenLebenshaltungskosten zum Trotz.- All-inclusive-Verpflegung beliebter denn je: Fast jeder Zweite gönnt sichRundum-Sorglos-Verwöhnurlaub.- Badeurlaub auf der Fernstrecke dauert ein Drittel länger als im Sommer 2022.- 60 Prozent der Buchungen erfolgten im Reisebüro.- Rückkehr zu längeren Buchungsvorläufen: Januar war buchungsstärkster Monat fürden Sommerurlaub 2023.- Mehr Familienbuchungen, Tunesien neu in den Top 5 der Familien-Ziele- Vereinigte Arabische Emirate und Indischer Ozean etablieren sich alsklassische SommerzieleDERTOUR, Deutschlands zweitgrößter Reiseveranstalter, hat erneut das Buchungs-und Reiseverhalten seiner Gäste analysiert und dabei die Sommermonate Juni bisEnde September 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Juni bis Ende September2022) ausgewertet. "Dabei hat uns besonders interessiert, wie sich dasReiseverhalten in Anbetracht gestiegener Lebenshaltungskosten und derwiedergewonnenen uneingeschränkten Reisefreiheit verändert hat", erklärt SvenSchikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und MeiersWeltreisen. "Interessanterweise wurde beim Sommerurlaub 2023 nicht gespart. ImGegenteil: Wir konnten feststellen, dass sich die Trends des vergangenen Sommersund des Winters, beispielsweise zu höherwertigen Hotels, fortgesetzt und sogarnochmal verstärkt haben. Gestiegen ist zudem die Zahl der Familienurlaube undauch bei den Fernreisen sehen wir ein leichtes Plus. Das zeigt uns: DerStellenwert des Urlaubs ist höher denn je."Höhere Hotelkategorien weiter im Trend, leichter Anstieg der Nachfrage nach5-Sterne-HotelsDie große Mehrheit der Gäste (80%) verbringt ihren Sommerurlaub 2023 in einem 4-oder 5-Sterne-Hotel. Im vergangenen Jahr waren es 79%. Die Nachfrage nachLuxushotels stieg dabei nochmal leicht: Ein Viertel der Gäste (25%) wählte ein5-Sterne-Haus, das sind zwei Prozentpunkte mehr als im vergangenen Sommer."5-Sterne-Hotels befinden sich in den besten Lagen, bieten Privatheit,Exklusivität und einen Hauch von Luxus - einen Lifestyle, den die Gäste sich imUrlaub fernab des Alltags gönnen", weiß Sven Schikarsky.Mehr als die Hälfte der Gäste (55%) entschied sich für ein 4-Sterne-Hotel. Damitbleibt diese Kategorie trotz eines minimalen Rückgangs von einem Prozentpunkt imVergleich zum Vorsommer die meistgebuchte Hotelkategorie. Ein Fünftel der Gäste(20%) entschied sich für ein Hotel mit maximal drei Sternen, auch dies ist einProzentpunkt weniger als im Vorsommer. "Der allgemeine Trend zu höherwertigenHotels, den wir bereits seit dem Sommer 2022 sehen, ist gekommen, um zu bleiben