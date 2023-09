Multizentrische, internationale, doppelblinde, placebokontrollierte Studie Randomisierung von 100 Patienten

Toronto, Ontario – 19. September 2023 / IRW-Press / – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase mit Spezialisierung auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapeutika zur Behandlung von Herzerkrankungen, gibt heute bekannt, dass nun alle kooperierenden Forschungszentren initiiert und für die Aufnahme von Patienten in die ARCHER-Studie des Unternehmens zugelassen wurden. Bei ARCHER handelt es sich um eine multizentrische, internationale, doppelblinde, randomisierte und placebokontrollierte Phase-II-Studie, mit der die Sicherheit und Verträglichkeit von CardiolRx sowie dessen Auswirkungen auf die Regeneration des Herzmuskels bei Patienten mit akuter Myokarditis untersucht werden soll. In die ARCHER-Studie werden voraussichtlich 100 Patienten an den führenden Herzzentren in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Israel aufgenommen.

„Angesichts der Initiierung aller klinischen Forschungszentren in Verbindung mit der derzeitigen Randomisierungsrate sowie der zu erwartenden Zunahme von Fällen akuter Myokarditis im Zuge der beginnenden Hauptsaison für Virusinfektionen, die in der nördlichen Hemisphäre vor allem im Herbst und Winter auftreten, können wir mit einem hohen Maß an Zuversicht prognostizieren, dass ARCHER die vollständige Patientenrekrutierung früher als geplant abschließen wird“, erklärt Dr. Andrew Hamer, der bei Cardiol Therapeutics als Chief Medical Officer und Head of Research & Development verantwortlich zeichnet. „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die globale Ausweitung der ARCHER-Studie, der einen wichtigen Beitrag zur Beurteilung des klinischen Potenzials von CardiolRx bei der akuten Myokarditis leistet. Die Myokarditis ist eine entzündliche Erkrankung des Herzmuskels, die durch Schmerzen in der Brust, eine eingeschränkte Herzfunktion, Arrhythmien sowie Überleitungsstörungen gekennzeichnet ist. Die ausgewerteten Daten der Patienten, die an der ARCHER-Studie teilnehmen, werden wichtige Informationen liefern, die für den Einsatz von CardiolRx als neuartiges niedermolekulares Therapeutikum bei dieser stark beeinträchtigenden, seltenen Erkrankung sprechen, die als wichtiger Auslöser für die akute und fulminante Herzinsuffizienz und als führende Ursache für den plötzlichen Herztod bei Menschen unter 35 Jahren gilt und für die es keine zugelassenen Therapien gibt.“