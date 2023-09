Hyku Biosciences will mit 56-Millionen-Dollar-Finanzierung den Ausbau seiner Plattform für kovalente Arzneimittel vorantreiben und die Grenzen der Arzneimittelentwicklung überwinden

- Seed-Finanzierung durch RA Capital Management, Droia Ventures und den Novartis Venture Fund mit Beteiligung von The Mark Foundation for Cancer Research, KB Investment und Eisai Innovation

LEXINGTON, MASSACHUSETTS / ACCESSWIRE / 19. September 2023 / Hyku Biosciences, Inc. (Hyku) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit einer Seed-Finanzierung in Höhe von 56 Millionen Dollar die Entwicklung von präzisionskovalenten Arzneimitteln in der Onkologie vorantreiben wird. Hyku bedient sich dabei einer innovativen Chemoproteomik-Plattform, die auf selektive Weise krankheitsverursachende Proteine durch die gezielte kovalente Bindung (Targeting) an bindungsfähige Aminosäuren wie Histidine, Tyrosine oder Lysine unschädlich macht. Die Gründung von Hyku wurde vom Startup-Inkubator RAVen der Firma RA Capital Management ermöglicht. Die Arbeiten von Hyku basieren auf den bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Chemoproteomik-Forschung an der University of Virginia durch den wissenschaftlichen Gründer Dr. Ku-Lung (Ken) Hsu. Dr. Hsu ist Träger des Emerging Leader Award der Mark Foundation und derzeit 'Stephen F. and Fay Evans Martin Endowed Associate Professor' für Chemie an der University of Texas in Austin.

„Hyku wurde mit dem alleinigen Ziel gegründet, das Leben von Patienten mit Hilfe von kovalenten Arzneimitteln zu verbessern. Hykus innovative und einzigartige Plattform vereint Chemoproteomik, proprietäre Chemie und maßgeschneiderte Rechenalgorithmen sowie Algorithmen des maschinellen Lernens, um essentielle Aminosäuren wie Histidine, Tyrosine und Lysine ins Visier zu nehmen und das Ansprechen des Proteoms auf Arzneimittel zu optimieren. Wir sind stolz, bei der Realisierung von Hykus Vision auf ein Team von renommierten Wissenschaftlern unter der Leitung unseres CSO Mark Mulvihill, PhD zählen zu können“, erklärt Milind Deshpande, Ph.D., der als Gründer, amtierender CEO von Hyku und Venture Partner bei RA Capital Management verantwortlich zeichnet.