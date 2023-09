Interview mit Miloš Djurdjević - HeyData

1.Wie hilft Heydata KMUs, die Stolperfallen der DSGVO zu vermeiden und gleichzeitig effiziente Abkürzungen zu nutzen?

Die Einhaltung der DSGVO ist eine große Herausforderung, insbesondere für kleinere Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung und Compliance-Teams. Bei Heydata haben wir unsere Plattform mit Blick auf KMUs entwickelt. Wir wissen, dass Zeit und Ressourcen kostbar sind, daher haben wir einen mehrstufigen Ansatz gewählt, um die Einhaltung der DSGVO einfach und übersichtlich handhaben zu können.

Heydata bietet vorkonfigurierte Prozesse und Vorlagen, automatisierte Compliance-Prüfungen und Schulungen, mit denen Unternehmen unzählige Stunden manueller Arbeit einsparen können. Unser Team von Datenschutzexperten ist immer in Bereitschaft, um Unternehmen bei der vorausschauenden Erkennung von Compliance-Lücken zu unterstützen, um so kostspielige Fallstricke vermeiden zu können.

Die größte Hürde, die viele Unternehmen dabei überwinden müssen, ist es, sich das notwendige Fachwissen anzueignen, ohne hohe Kosten zu verursachen und komplexe Prozesse in Gang zu setzen. Rechtliches Know-how intern aufzubauen und auf dem neuesten Stand zu halten, ist eine Möglichkeit, aber in der Regel sehr zeitaufwendig und teuer. Zudem muss ein Mitarbeiter gefunden werden, der bereit ist, hierfür Verantwortung zu übernehmen. Auch der typische Weg zum Anwalt ist nicht immer der beste, da die Honorare meist sehr hoch sind und es schwierig ist, einen ausgewiesenen Experten für Datenschutzthemen zu finden, der alle Fragen professionell beantworten kann.

2. Inwieweit haben Ihre beruflichen Erfahrungen im Bereich der Datensicherheit die Gründung und Ausrichtung von Heydata beeinflusst?

Meine langjährige Erfahrung im Bereich Datenschutz hat die Vision und Ausrichtung von Heydata entscheidend geprägt. Mein Interesse am Bereich Datensicherheit wurde geweckt, alsch vor vielen Jahren miterlebte, wie ein enger Freund von einer Datenschutzverletzung betroffen war, die seine persönlichen Daten öffentlich preisgab. Diese frühe Erfahrung hinterließ einen bleibenden Eindruck bei mir und entfachte eine Leidenschaft für Datenschutz und den Schutz der eigenen Privatsphäre. Im Laufe meiner Karriere im Bereich der Datensicherheit konnte ch aus erster Hand erfahren, wie wichtig der Schutz von Daten sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen ist. Mir wurde klar, dass es eine erhebliche Lücke zwischen der Komplexität von Datenschutzvorschriften wie der DSGVO und der Zugänglichkeit von Compliance-Tools für kleine und mittelständische Unternehmen gab.

Ich gründete Heydata, um den Zugang zu modernsten Compliance-Tools zu demokratisieren. Die Idee für Heydata entstand aus dem Bedürfnis, die bestehende Lücke zu schließen. Ich sah die Möglichkeit, mein Fachwissen zu nutzen und ein Team von ähnlich motivierten Fachleuten zusammenzustellen, die die gleiche Leidenschaft für den Datenschutz teilen. Wir stellten uns eine Plattform und einen Service vor, der allen Unternehmen den Zugang zur Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erleichtert, wobei wir den Grundsatz verfolgten, dass jedes Unternehmen Zugang zu den besten Tools und Verfahren haben sollte, um seine Daten zu schützen und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Das Wichtigste dabei ist für uns, dass rechtliche Aspekte nicht einfach nur eine Verpflichtung darstellen, sondern dem Unternehmen auch helfen sollen, voranzukommen, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Das ist nicht nur eine Geschäftsstrategie, das ist unsere Mission.

3. Was unterscheidet Heydata von anderen DSGVO-Dienstleistern?

Was Heydata von anderen Anbietern abhebt, ist unser konsequentes Engagement für Innovation und ein kompromissloser Fokus auf Datenschutz, kombiniert mit einem reibungslosen Nutzererlebnis. Im Gegensatz zu herkömmlichen DSGVO-Dienstleistern bietet Heydata eine All-in-One-Lösung für Compliance an, die bei regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus ist. Wir wissen, dass sich die Anforderungen der DSGVO ständig ändern und Unternehmen eine Lösung benötigen, die sich in Echtzeit daran anpassen kann. Aus diesem Grund überwachen und aktualisieren wir unsere Plattform kontinuierlich, um sicherzustellen, dass unsere überwiegend mittelständischen Kunden die Vorschriften mühelos einhalten, ohne sich selbst um diese Änderungen kümmern zu müssen.

Aber wir beschränken uns nicht nur auf die Bereitstellung von Tools. Wir gehen noch einen Schritt weiter und bieten fachkundige persönliche Unterstützung. Unser Team von Anwälten und Datenschutzexperten ist jederzeit bereit, Unternehmen bei der Identifizierung und Behebung von Compliance-Lücken zur Seite zu stehen. Dieses Maß an Unterstützung geht über das hinaus, was viele andere Anbieter bieten, und gibt KMUs die Gewissheit, dass sie ein engagiertes Team an ihrer Seite haben, das sie durch die Feinheiten der DSGVO-Vorschriften führt. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Anwaltskanzleien arbeiten wir vollständig digital und haben transparente und angemessene Preise.

4. Welche B2C-Privacy-Bereiche möchten Sie als nächstes erschließen?

Wir schauen stets in die Zukunft und untersuchen mit dem Team neue Perspektiven im B2C-Datenschutz. Einer unserer Hauptschwerpunkte für die Zukunft ist die Verbesserung unserer kundenseitigen Datenschutzfunktionen und die weitere Optimierung unserer Tools für die Verwaltung von Datenzugriffsanfragen und die Nachverfolgung von Einwilligungen.

Unsere Vision ist es, Unternehmen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um DSGVO-konform zu bleiben, sich im Bereich des Schutzes von Kundendaten auszuzeichnen, stärkere und transparentere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und einen höheren Standard für B2C-Datenschutzpraktiken im digitalen Zeitalter zu setzen. Wir versuchen auch, den Prozess des Informationsaustauschs mit dem jeweiligen Nutzer zu vereinfachen und auch B2B-Anbietern zu helfen, die Vorschriften besser einzuhalten. Da wir wissen, dass alle Mitarbeiter unserer Kunden letztlich selbst Nutzer unserer Lösung sind, haben wir innerhalb der Plattform eine einzigartige B2C-Ausrichtung geschaffen. Für die Endanwender entwickeln wir laufend zusätzliche Tools, um das Bewusstsein und die Eigenverantwortung zu steigern, die Einhaltung der Vorschriften zu einem natürlichen Bestandteil der Unternehmenskultur zu machen und sie zu ermutigen, jede Handlung unter Compliance-Gesichtspunkten zu hinterfragen.

5. Warum wurde Heydata zunächst ohne externe Finanzierung aufgebaut?

Heydata wurde mit einer klaren Vision und einem starken Bekenntnis zur Unabhängigkeit gegründet. Wir Gründer waren von dem Ziel getrieben, eine robuste DSGVO-Compliance-Lösung anzubieten, die den Mittelstand wirklich unterstützt.

In den ersten Jahren haben wir uns aus diesem Grund bewusst dafür entschieden, die vollständige Kontrolle über die Produktentwicklung und die strategische Ausrichtung von Heydata zu behalten, da diese Unabhängigkeit uns erlaubt, die Kunden und ihre Anforderungen an erste Stelle zu setzen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jede Entscheidung, die wir treffen, im besten Interesse unserer Kunden ist und mit der Verfolgung unserer Mission übereinstimmt: die Einhaltung der DSGVO für alle KMUs zugänglich zu machen.

6. Wie unterstützt Heydata KMUs, die dem Datenschutz erst spät Priorität einräumen und welche häufigen DSGVO-Fehler begegnen Ihnen oft?

Unser Ansatz zur Unterstützung von KMUs beginnt mit einem nahtlosen Onboarding-Prozess. Wir wissen, dass die Einhaltung der DSGVO entmutigend wirken kann, vor allem für diejenigen, die sich erst später damit befassen. Daher ist unsere Plattform so konzipiert, dass sie das Onboarding-Erlebnis, Schulungen, weitere Ressourcen und personalisierte Pläne zur Einhaltung der Compliance vereinfacht und für Unternehmen in jeder Phase zugänglich und verständlich macht. Selbst wenn das Thema jahrelang sträflich vernachlässigt wurde und kaum internes Know-how zu diesem Thema vorhanden ist, holen wir die Unternehmen dort ab, wo sie stehen, und führen sie Schritt für Schritt zum notwendigen Wissen.

Zu den häufigen DSGVO-Fehlern, die uns begegnen, gehören unzureichende Aufzeichnungen, nicht durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzungen und schlicht fehlende Mitarbeiterschulungen. Um dies zu beheben, geht Heydata diese Probleme an und führt KMUs effizient zur vollständigen Einhaltung der Vorschriften und zum Aufbau einer Compliance-Kultur in der Organisation.

Ein konkretes Beispiel: Wenn Unternehmen wachsen, gründen sie oft Tochter- oder Partnergesellschaften, mit denen sie Daten austauschen oder Dienstleistungen erbringen, zum Beispiel für IT-Support, Buchhaltung oder Gehaltsabrechnungen. Auch dies erfordert die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und interne Verträge, die den Fluss personenbezogener Daten regeln. Die meisten Unternehmen sind sich dessen allerdings nicht bewusst.

7. Wie prägt die Berliner Kultur Ihr Unternehmertum und wie würden Sie die Gründerkultur in Deutschland im europäischen Vergleich einordnen?

Die Berliner Startup-Szene ist bekannt für ihre Offenheit gegenüber Innovationen und ihre Risikobereitschaft. Sie ermutigt Unternehmer dazu, über den Tellerrand zu schauen und kalkulierbare Risiken einzugehen. Diese Kultur hat meinen unternehmerischen Weg bei Heydata geprägt und es uns ermöglicht, bisherige Grenzen zu überschreiten und innovative, digitale und standardisierte Lösungen im Bereich des Datenschutzes zu entwickeln. Berlins starker Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung hat auch unsere Unternehmenswerte beeinflusst und uns für unsere ökologischen und sozialen Auswirkungen sensibilisiert.

Wenn wir uns die Startup-Kultur in Deutschland im Vergleich zum Rest Europas ansehen, stellen wir in den letzten Jahren eine interessante Veränderung fest. Sie entwickelt sich von einem traditionell eher risikoscheuen Umfeld zu einer zunehmend dynamischen und innovationsfreudigen Umgebung. Deutschland ist auch dafür bekannt, dass es hohe Standards in Bezug auf Compliance und Datenschutz setzt, was perfekt zu Heydatas Mission passt. Unser Ziel ist es, die Einhaltung der DSGVO zu vereinfachen, und da wir in Deutschland ansässig sind, sind wir gut positioniert, um die strengen Anforderungen sowohl vor Ort als auch in ganz Europa zu erfüllen.