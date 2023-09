FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fachleute des Vermögensverwalters PGIM rechnen auch über das kommende Jahr hinaus mit einem Zinsplateau in den USA und der Eurozone. "Vier Prozent in den USA und drei Prozent in der Eurozone sind eigentlich die Normalität, und in diese langfristige Normalität kehren wir jetzt zurück", sagte Wolfgang Sussbauer, der bei PGIM Fixed Income die Märkte Deutschland und Österreich verantwortet, am Montagabend in Frankfurt. Zwar würden die Zentralbanken die Zinsen auch wieder senken. "Aber das wird nach unserer Einschätzung später kommen und weniger stark als der Markt es erwartet."

Als wesentlichen Grund dafür machte Sussbauer die hohe Kerninflation aus, und zwar vor allem in der Eurozone. Mit über fünf Prozent liege sie noch weit vom Zielbereich der Währungshüter entfernt. "Sie wird wie auch in den USA sinken, aber in absehbarer Zeit nicht auf zwei Prozent." In den kommenden zwei Jahren sei ein Wert um die drei Prozent realistisch, so Sussbauer. In der Eurozone paare sich die robuste Inflation zudem mit einem mauen Wirtschaftswachstum. Die Eurozone steuere deshalb auf ein Szenario der "weakflation" zu.