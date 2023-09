Stattdessen springt nun Faeser ein, die bereits am Vormittag im parlamentarischen Innenausschuss Rede und Antwort stehen muss. Im Mittelpunkt ihrer Befragung dürfte der Umgang mit Arne Schönbohm stehen, dem früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Der Ministerin wird vorgeworfen, Schönbohm im vergangenen Jahr ohne triftigen Grund von seinen Aufgaben entbunden zu haben./ax/DP/nas

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Infektion von Christian Lindner (FDP) wird der Finanzminister am Mittwoch bei der Regierungsbefragung (13.00 Uhr) im Bundestag von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) vertreten. Das teilte die Parlamentsverwaltung am Dienstag mit.

Faeser ersetzt kranken Lindner in der Regierungsbefragung

