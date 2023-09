Führen in digitalen Arbeitswelten / Studien zur Technologienutzung zeigen, wie Vorgesetzte und Mitarbeiter Technostress vermeiden können

Dortmund (ots) - Die durch neue Medien angetriebene Kommunikationsflut hat ein

Phänomen verstärkt, das als Technostress in der Fachwelt behandelt wird. Daniel

Thiemann, Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of

Management (ISM), untersucht Ursachen von Technostress und wie er zu bewältigen

ist. Thiemann greift das Thema aus verschiedenen Perspektiven auf: Er setzt sich

mit der Rolle des Führungsstils am Arbeitsplatz auseinander und damit, welche

Maßnahmen Mitarbeiter zum Selbstschutz ergreifen können.



Stress durch Technologien kann direkt, z. B. wegen Funktionsstörungen, oder

indirekt verursacht sein, etwa durch damit verbundene Ängste. Neue Programme,

Plattformen und Geräte versprechen oft zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise

flexiblere und kürzere Abläufe innerhalb des Teams. Doch das kann sich ins

Negative verkehren, wenn dadurch die Dichte der Arbeitsprozesse und

Informationen so erhöht wird, dass der Handlungsdruck steigt und notwendige

Pausen abnehmen.





Erste Anzeichen für Technostress bei Mitarbeitenden können nach Professor Dr.Thiemann sein: Überforderungen bei der Anwendung genutzter Technologien,Probleme, die höhere Informationsmenge über verschiedene Kanäle zu bewältigenund Mehrarbeit außerhalb der Bürozeiten speziell auf digitalen Kanälen."Führungskräfte und Mitarbeiter sind hier gemeinsam gefragt, um gegenzusteuern,"fügt der ISM-Professor hinzu. Chefs müssen mit technischen Neuerungen Schritthalten, Arbeitsverdichtung für ihre Mitarbeiter und für sich selbst regulierenund reflektieren, welche Ursachen für Stress vermeidbar sind. "So nutzt es etwawenig, Erholungszeiten vorzugeben, wenn der Alltagsdruck dazu führt, nachBüroschluss doch wieder zum Laptop zu greifen. Führungskräfte können hierrichtungsweisend sein," sagt Thiemann, "etwa indem sie Arbeitszeiten klar vonder Privatzeit trennen".In Thiemanns Studien zeigte sich unter anderem: "MitarbeiterorientierteFührungsstile, die darauf ausgelegt sind, Kollegen individuell zu unterstützenund sie in ihren Kompetenzen zu stärken, können Technostress deutlichvermindern." Umgekehrt könne eine starke Neigung zu Kontrolle und Sanktionen imKontext der Technologienutzung Stress verstärken. Thiemann empfiehlt deshalb,neue Hilfsmittel in der Arbeitswelt so einzusetzen, "dass Mitarbeiter befähigtwerden, selbstorganisiert mit den Technologien zu arbeiten. Das ist dann einessenzieller Bestandteil zur Vermeidung von Technostress", betont Thiemann.Arbeitsweise, Technologie oder Kommunikationsform müssten sich auch danachrichten, wie komplex die Inhalte sind. "Will eine Führungskraft ihrFührungsverhalten auf den digitalen Raum übertragen, muss man Rücksicht auf dieGrenzen der neuen Technologien nehmen," verdeutlicht Thiemann. Nicht alles passtfür jeden Anlass.Wird dies bedacht, kann bei der Technologienutzung auch "Eustress", entstehen,was positive Motivationspotenziale freisetzen kann. "Wenn Mitarbeiter das Gefühlbekommen, anspruchsvolle Technologien gut zu beherrschen, steht das positiveErlebnis bei der Bewältigung der Herausforderung sogar im Vordergrund. In dieseRichtung gilt es, die Kompetenzen und die Selbstwirksamkeit bei Mitarbeitendenzu fördern."Weitere Entwicklungen hierzu thematisiert die nächste Fachkonferenz derGesellschaft für angewandte Wirtschaftspsychologie vom 22.bis 24. Februar 2024unter dem Titel: "Auf dem Weg ins "New Normal" - WirtschaftspsychologischeGestaltungsansätze für eine moderne Arbeitswelt" . "Ich freue mich besonders,diese etablierte Tagung für die ISM und für den Standort Köln gewonnen zuhaben", fügt Konferenzleiter Thiemann hinzu.Anmeldungen, Einreichung der Fachbeiträge und weitere Informationen dazu:https://event.ism.de/fachtagung-gwps-2024