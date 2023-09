Spotlio AS bestätigt die operative Integration seiner europäischen und US-amerikanischen Geschäfte

PALO ALTO, Kalifornien, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Spotlio AS (das „Unternehmen", Euronext Growth Oslo), zuvor Canopy Holdings AS genannt, bestätigt die operative Integration seiner hundertprozentigen europäischen und US-amerikanischen Unternehmen, die durch die beiden Hauptmarken Spotlio und Catalate repräsentiert werden. Die integrierten Aktivitäten, die den Kunden unter dem konsolidierten Banner Spotlio vermarktet werden, werden die digitale Reiseziel-Technologie neu definieren und eine neue Ära hochmoderner Lösungen für den Skigebiets-, Park- und Attraktionensektor einläuten. Diese transformative Zusammenarbeit festigt unser Engagement für Spitzenleistungen in der Branche und verbessert das Erlebnis von Millionen Gästen.

Die kombinierten Aktivitäten ermöglichen die Integration von Funktionen in einem vielfältigen Portfolio und ermöglichen es Spotlio, Resorts und Attraktionen auf möglichst effiziente Weise mit Verbrauchern zu verbinden. Durch die nahtlose Integration nachfragebasierten dynamischen Preisgestaltungs- und E-Commerce-Lösungen auf verschiedenen Plattformen, von der Web- bis hin zu mobilen Apps, werden die Hindernisse beseitigt, die der Bereitstellung eines lohnenden Omnichannel-Kundenerlebnisses im Wege stehen. Diese Verbesserung fördert nicht nur die Kundenbindung, sondern geht auch wirksam auf die vorherrschenden Probleme ein, mit denen Park- und Attraktionenbetreiber auf globaler Ebene konfrontiert sind.

Die kombinierten Betriebe sind in der Branche der Ticketattraktionen einzigartig positioniert und verfügen über eine Reihe von Angeboten, darunter mobile Apps, die in über 37.000 Bewertungen eine außergewöhnliche Durchschnittsbewertung von 4,6 aufweisen, interaktive Karten, die über 2.500 Resorts weltweit umfassen, und neue intuitive Funktionen wie mobile Skipässe. Insbesondere die Skitude-Community-App für Bergskifahrer ergänzt das Portfolio zusätzlich. Mit einer globalen Präsenz, die sich in den Kontinenten der Teammitglieder widerspiegelt, ist das Unternehmen bereit, die Standards der technologischen Innovation für Resorts und Attraktionen neu zu definieren.