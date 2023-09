Aurubis steigen nach Schadenmitteilung - 'Unsicherheit ist raus'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis haben am Dienstag nach einer Mitteilung des Kupferkonzerns über die konkreten finanziellen Belastungen in Millionenhöhe durch mutmaßlichen Betrug vereinzelter Schrottlieferanten deutlich zugelegt. Sie gewannen zuletzt 5,0 Prozent auf 70,74 Euro und setzten sich damit an die Spitze im moderat freundlichen MDax . Die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, konnte aber nicht durchstoßen werden. Sie deckelt den Aktienkurs derzeit bei 71,46 Euro.

"Mit der Ad-hoc-Mitteilung ist die Unsicherheit erst einmal 'raus und das Kapitel für den Kapitalmarkt abgeschlossen. Der Schaden überrascht nicht einmal negativ", kommentierte Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel.