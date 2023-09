Finanzielle Freiheit mit der 4 Prozent Regel

Finanzbedarf bestimmen

Frühzeitig in Rente zu gehen erfordert Planung. Eine wichtige Zahl, die Sie kennen sollten, ist Ihr monatlicher Finanzbedarf, also wie viel Geld man pro Monat haben sollte. Auf dieser Basis können Sie nämlich das notwendige Kapital für den Ruhestand berechnen. Hier kommt die 4-Prozent-Regel ins Spiel. Diese wurde im Rahmen der sog. Trinity-Studie (Texas) im Jahr 1998 entwickelt. Dort haben Forscher ein fiktives Vermögen zur Hälfte in US-Aktien und zur Hälfte in Anleihen investiert und jährlich 4 Prozent entnommen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass das Vermögen auch im schlechtesten Szenario des 20. Jahrhunderts für mindestens 30 Jahre gereicht hätte.

Wichtiger Hinweis: Die Simulationen wurden für den Zeitraum zwischen 1925 und 1995 durchgeführt.

Angenommen, Sie haben einen monatlichen Finanzbedarf von 1.700 Euro, dann benötigen Sie der Regel zufolge ein Kapital von 510.000 Euro ((1.700 x 12)/0,04), um frühzeitig in den Ruhestand zu gehen.

Kritik an der 4-Prozent-Regel

Die Einfachheit der 4-Prozent-Regel ist kritikwürdig. Zum einen geht sie von einem Zeitraum von 30 Jahren aus – das ist für jemanden, der mit 40 in Rente gehen möchte zu wenig. Das Geld sollte dann im Idealfall für mindestens 40-50 Jahre reichen.

Außerdem liegt der Anlagefokus der Forscher auf US-Titeln. Diese haben im gewählten Zeitraum eine überdurchschnittlich hohe Rendite erzielt, die nicht mit der eines MSCI-World vergleichbar ist. Zudem lagen die Anleihenrenditen zu der Zeit auf einem ganz anderen Niveau, als sie es heute sind. Auch Steuerzahlungen wurden im Rahmen der Trinity-Studie nicht berücksichtigt.

Die Kritik ist demnach berechtigt, obwohl neue Ansätze der Studie mit einem breit gestreuten Anlageportfolio den 30-Jahres-Zeitraum weiterhin bestätigen können. Mein größter Kritikpunkt ist das Risiko, dass mit der statischen Portfolio-Aufteilung einhergeht. Spätestens in der Entnahmephase muss das Portfoliorisiko deutlich reduziert werden.

Diese Faktoren sprechen für die 4-Prozent-Regel

Zwar werden viele Faktoren ausgelassen, aber auch solche, die für die 4-Prozent-Regel sprechen. Sie geht nämlich davon aus, dass aus dem Kapital die gesamten Lebenshaltungskosten gedeckt werden.

Viele von uns erhalten jedoch im Alter eine Rente, haben einen Nebenjob oder ein eigenes Unternehmen aufgebaut, aus dem Einkommen erzielt wird. Aus dem Grund sind die oben angesprochenen Lebenshaltungskosten nicht der Bedarf, der mit der 4%-Regel gedeckt werden „muss“ – dieser ist häufig niedriger, weshalb ein Puffer für Fehler automatisch eingebaut ist.