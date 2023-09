Fosterville South Exploration Ltd. ändert den Namen zu Great Pacific Gold Corp.

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 19. September 2023 – Fosterville South Exploration Ltd. („Fosterville South“ oder „FSX“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:FSX – WKN:A2QJKK – OTCQX:FSXLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Namen von "Fosterville Exploration Ltd." zu "Great Pacific Gold Corp." geändert hat. (die "Namensänderung"). Die Stammaktien des Unternehmens werden ab dem 21. September 2023 an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Unternehmensnamen und dem neuen Börsenkürzel GPAC gehandelt. Die neue Website des Unternehmens lautet: www.greatpacificgoldcorp.com.

Die CUSIP-Nummer, die den Aktien des Unternehmens nach der Namensänderung zugewiesen wird, lautet 39115A107. Die bestehenden Aktionäre müssen im Hinblick auf die Namensänderung nichts unternehmen. Zertifikate, die Stammaktien unter dem alten Namen repräsentieren, sind von der Namensänderung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Übernahme von Wild Dog Resources Inc. ("WDR") in Kürze abschließen wird. WDR besitzt bzw. hat das Recht, eine Beteiligung an drei (3) separaten hochgradigen Gold-Kupfer-Mineralgrundstücken in Papua-Neuguinea ("PNG") zu erwerben: das Wild Dog-Projekt, das Arau-Projekt und das Kesar Creek-Projekt (zusammen die "WDR-Grundstücke") durch Explorationslizenzen ("EL") und Explorationslizenzanträge ("ELA").

Gemäß dem Bergbaugesetz von PNG folgt die Beantragung einer EL (ELA) und die Erneuerung einer EL einem gut etablierten regulatorischen Prozess. Das Verfahren umfasst einen Antrag, eine technische Bewertung durch die MRA, eine Anhörung des Aufsehers (eine Anhörung für Interessenvertreter), eine Überprüfung durch den Bergbauberatungsrat und eine ministerielle Entscheidung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Anträge und etwaige Verlängerungen die im Bergbaugesetz von PNG festgelegten Kriterien erfüllt haben und erfüllen werden, besteht das Risiko, dass eine ELA oder die Verlängerung einer EL nicht erteilt wird, was zum Verlust der Eigentumsrechte des Antragstellers führt. Darüber hinaus muss der WDR die Bedingungen verschiedener Einkommensvereinbarungen für jedes seiner Projekte erfüllen, um seine Beteiligung an den WDR-Grundstücken zu erhalten. Einzelheiten zu den einzelnen WDR-Grundstücken und den Earn-in-Verpflichtungen sind in der Pressemitteilung vom 5. Juli 2023 zu finden.