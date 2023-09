Wirtschaft ADAC beklagt "erneut spürbar gestiegene" Dieselpreise

München (dts Nachrichtenagentur) - Der ADAC beklagt stetig steigende Diesel-Preise an Deutschlands Tankstellen und ein "seit Monaten überhöhtes Preisniveau". Gegenüber der Vorwoche sei Diesel "erneut spürbar teurer" geworden, sagte Unternehmenssprecher Andreas Hölzel der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Am Sonntag habe Diesel noch mal 2,4 Cent mehr als am Dienstag der Vorwoche gekostet. Die Preise seien jeden Tag etwas höher als am Vortag gewesen. Zwar sei die aktuelle Preisentwicklung an den Zapfsäulen zuallererst auf den Anstieg der Rohölpreise zurückzuführen, die binnen drei Wochen um rund zehn Dollar pro Barrel angezogen hätten; "allerdings ist das Preisniveau an den Tankstellen aus Sicht des ADAC schon seit Monaten ungerechtfertigt und nicht nachvollziehbar deutlich überhöht", sagte Hölzel.