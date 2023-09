Von den Crashtiefs kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich Visa in den darauf folgenden Monaten deutlich erholt und konnte Mitte Juli 2021 bereits ein frisches Rekordhoch bei 252,67 US-Dollar markieren. Dieser Anstieg blieb jedoch nicht folgenlos, es musste eine Korrektur erfolgen und drückte die Papiere zeitweise auf 174,83 US-Dollar Ende 2022 abwärts. Seitdem aber sind wieder deutliche Gewinne zu verzeichnen, diese reichten in der abgelaufenen Handelswoche an 250,06 US-Dollar und damit ganz in die Nähe der Verlaufshochs aus 2021 heran. Gelingt ein Ausbruch über diese Hürde, könnten wieder frische Rekorde auf der Agenda stehen.

In der jüngeren Vergangenheit der Visa-Aktie gab es nur wenige Rücksetzer, ein Monatsschlusskurs oberhalb von 256,75 US-Dollar würde die Annahme weiterer Kursgewinne untermauern und könnte der Visa-Aktie mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial an rund 300,00 US-Dollar nach Ermittlung des Kurspotenzials durch die Fibonacci-Reihen verschaffen. Bleibt ein solcher Schritt allerdings aus und das Papier des Zahlungsdienstleisters fällt mindestens unter 234,30 US-Dollar zurück, würden sich die Hinweise auf einen Rücklauf auf die darunter gelegene Unterstützung um 217,58 US-Dollar verdichten. Anzeichen hierauf gibt es derzeit allerdings nicht, trotzdem sollte die Entwicklung in den nächsten Wochen engmaschig verfolgt werden.

Visa Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: