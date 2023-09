NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,21 Prozent auf 109,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,35 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unter ihrem mehrjährigen Hoch vom August.

Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt fielen uneinheitlich aus. Die Baubeginne gaben im August deutlich nach, während die Baugenehmigungen kräftig zulegten. Am Anleihemarkt war keine nennenswerte Kursreaktion zu beobachten.