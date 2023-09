Russlands Verteidigungsminister im Iran eingetroffen

TEHERAN (dpa-AFX) - Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist für Gespräche in den Iran gereist. Der General traf am Dienstag in der iranischen Hauptstadt Teheran ein, wie Videos der Nachrichtenagentur Tasnim zeigten. Begleitet wurde er laut einem Bericht des staatlichen Rundfunks von einer hochrangigen Delegation.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer