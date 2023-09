Smart Services im Gebäudemanagement / Klüh hebt gebäudenahe Dienstleistungen mit Kooperation auf ein neues Level (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Ab sofort ermöglicht eine Technologiepartnerschaft mit

Disruptive Technologies dem Multiservice-Anbieter Klüh, seine Dienstleistungen

noch schneller und flexibler beim Kunden zu implementieren. Die winzigen

drahtlosen Sensoren des norwegischen Technologieführers kommen dabei als

wichtige Komponente im Eco System for Smart Services von Klüh zum Einsatz.



Die vom unternehmenseigenen Center of Digital Excellence (CoDE) entwickelte

Plattform sorgt mit den Internet-of-Things-Sensoren und entsprechender Software

für effiziente, ressourcenschonende Prozesse, reibungslose Kommunikation und

hochindividualisierbare Leistungen in Echtzeit. Dabei vereint das Eco System for

Smart Services vom Auftragsmanagement bis zur Qualitätskontrolle alle

Touchpoints zwischen Facility Management und den Dienstleistern. Die Sensoren

selbst können autark von bestehenden Kunden-Infrastrukturen an sämtlichen Orten

und Geräten angebracht und nachgerüstet werden.