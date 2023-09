NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts zunehmender globaler Spannungen hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Aufspaltung der Welt gewarnt. Es gebe tiefe Gräben zwischen den größten Wirtschafts- und Militärmächten, zwischen Ost und West sowie zwischen reichen Staaten und Entwicklungsländern. "Wir nähern uns immer mehr einem großen Bruch der Wirtschafts- und Finanzsysteme sowie der Handelsbeziehungen", sagte Guterres zum Start der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Dienstag in New York.

Ohne eine Reform der internationalen Institutionen - auch des UN-Sicherheitsrates - könnten Probleme und Interessen nicht wirksam angegangen werden. Der Status Quo sei keine Lösung: "Es geht um Reform oder das Zerbrechen", sagte Guterres. "Unsere Welt gerät aus den Fugen. Die geopolitischen Spannungen nehmen zu. Die globalen Herausforderungen nehmen zu. Und wir scheinen nicht in der Lage zu sein, zusammenzukommen, um darauf zu reagieren."