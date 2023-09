Das Wachstumschancengesetz und seine Auswirkungen auf Unternehmer Steuerguru24 informiert über neuen Gesetzesentwurf (FOTO)

Plauen (ots) - Die deutsche Wirtschaft sieht sich aktuell mit einer Vielzahl von

Herausforderungen konfrontiert - entstanden durch die Coronakrise, den

Ukraine-Krieg und die Inflation. Als Reaktion hierauf hat das Bundeskabinett am

30. August 2023 den Regierungsentwurf für das Wachstumschancengesetz

beschlossen. Ziel hiervon ist es, die Transformation der deutschen Wirtschaft zu

begleiten und den Standort Deutschland an sich zu stärken. Wie Sebastian

Genßler, Steuercoach und Geschäftsführer der MS Luxury Collection eG, berichtet,

ist darüber hinaus auch die Eindämmung unerwünschter Steuergestaltungen ein

wichtiger Bestandteil des Wachstumschancengesetzes.



Sebastian Genßler: "Angesichts der geplanten Änderungen ist es für Unternehmer

gerade jetzt äußerst wichtig, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Entscheidend dabei ist, noch dieses Jahr zu handeln und die richtige

Steuerstruktur zu gestalten, denn ab 2024 wird die Anzeige von

Steuergestaltungen vor ihrer Umsetzung gesetzlich vorgeschrieben sein. Auf diese

Art und Weise möchte der Gesetzgeber bestehende Lücken schließen: Jetzt ist also

die Zeit, aktiv zu werden, um kein Geld zu verschenken. Mit Steuerguru24 helfe

ich meinen Kunden genau dabei."