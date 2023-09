POTSDAM/BERLIN (dpa-AFX) - Berlin und Brandenburg wollen mit einem eigenen Gesetzentwurf den Ausbau von Bahnstrecken in Deutschland beschleunigen. Die Gesetzesinitiative soll am 29. September in den Bundesrat - also die Länderkammer - eingebracht werden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Dienstag nach dem Kabinettsbeschluss in Potsdam, es sei ein Turbo für den klimafreundlichen Schienenverkehr nötig. "In Deutschland sind wir beim Ausbau des Schienenverkehrs zu langsam."

Mit dem Beschleunigungsgesetz sollen Bahnprojekte mindestens doppelt so schnell realisiert werden können wie bisher. Woidke sagte, er rechne mit einer Zeitersparnis von mehr als 50 Prozent. Schienenbauverfahren sollten dann noch 5 bis 7 Jahre dauern. "Heute liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 15 bis 20 Jahren", sagte der Regierungschef.