Ximen Mining identifiziert neue Explorationsziele mittels magnetischer Flugvermessung bei Goldprojekt Amelia

Vancouver (British Columbia), 19. September 2023 / IRW-Press / Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) gibt den Abschluss einer ersten Interpretation der Ergebnisse einer magnetischen Flugvermessung für das Konzessionsgebiet Amelia bekannt, das sich im historischen Gold Camp McKinney in der Nähe von Rock Creek im Süden von British Columbia befindet.

Abb. 1: Karte des Konzessionsgebiets Amelia mit dem untersuchten Gebiet.

Das Konzessionsgebiet Amelia umfasst die historische Goldmine Cariboo-Amelia und liegt im Camp McKinney unweit der Siedlung Rock Creek (British Columbia), die zum Bergbaurevier Greenwood gehört. Im Zuge ihrer Geschichte wurden aus dem Roherz der Mine Cariboo-Amelia 112.254 Tonnen verarbeitet und daraus 81.602 Unzen Gold und 32.439 Unzen Silber produziert (BC Minfile). Die Mine ist Teil eines vier Kilometer langen Systems aus goldführenden Quarzgängen, in dem sich auch historische Abbaustätten befinden. Ximen sucht aktuell nach Ausläufern, die sich bis in das historische Minengebiet hinein erstrecken, und hofft auf die Entdeckung neuer, parallel verlaufender Mineralisierungszonen.

Eine magnetische Drohnenuntersuchung wurde über dem Kernbereich des Konzessionsgebiets Amelia von Ximen durchgeführt (Abb. 1 oben). Die Vermessung wurde in einer Höhe von 35 m auf Linien geflogen, die mit einem Azimut von 80° ausgerichtet waren und einen Abstand von 50 m aufwiesen, was insgesamt 127,92 Linienkilometern entspricht. Der Zweck der Untersuchung bestand darin, die Interpretation der geologischen Einheiten unterhalb der Deckschicht zu unterstützen und entmagnetisierte Bereiche zu identifizieren, die potenziell mit Alterationen und Mineralisierungen in Zusammenhang stehen.

Abb. 2: Karte der magnetischen Drohnenvermessung (gesamte magnetische Intensität – reduziert auf den Pol) und identifizierte Merkmale.

Bei der Untersuchung wurden mehrere magnetische Anomalien (Höchst- und Tiefstwerte) identifiziert. Das westliche Gebiet zeigt in der TMI-RTP-Karte (Abb. 2 oben) eine höhere magnetische Signatur, die als jurassische granodioritische Intrusion interpretiert wird, die im westlichen Bereich des Projekts kartiert wurde. Der magnetische Höchstwert weist darauf hin, dass es sich weiter östlich als kartiert erstreckt. Zwei weitere magnetische Höchstwerte wurden im zentralen und nördlichen Bereich sowie eine im Nordosten identifiziert, die als mögliche Intrusivkörper interpretiert werden.