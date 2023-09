JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Während die Investoren bislang der Pharmapipeline wenig Kredit gäben, zeigte sich Analyst Brian Balchin für die Aussichten des Geschäftsbereichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie enthusiastisch. Diese Chancen würden aktuell jedoch durch die Laborsparte überschattet, für die die Markterwartungen wohl erst noch zurückkommen müssten - insbesondere für 2024. Der Bereich kämpft nach der Pandemie mit einem starken Nachfragerückgang. Einerseits sei der Zeitpunkt eines Aufschwungs dort unklar, merkte Balchin an, andererseits gebe es Risiken durch das China-Geschäft, die am Markt bisher übersehen würden./tav/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 158EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brian Balchin

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 201

Kursziel alt: 201

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m