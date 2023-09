Biden sieht Klimakrise als existenzielle Bedrohung für Menschheit

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat angesichts tödlicher Naturkatastrophen vor der Klimakrise als "existenzielle Bedrohung" für die "gesamte Menschheit" gewarnt. "Rekordverdächtige Hitzewellen in den Vereinigten Staaten und China. Waldbrände, die Nordamerika und Südeuropa verwüsten. Ein fünftes Jahr der Dürre am Horn von Afrika. Tragische, tragische Überschwemmungen in Libyen, (...) die Tausende von Menschenleben gefordert haben", zählte Biden bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung am Dienstag in New York auf.

All diese Ereignisse zeigten, was die Welt erwarte, wenn sie ihre "Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen" nicht verringere. Die Welt müsse "klimasicher" gemacht werden, so Biden weiter. "Die USA haben diese Krise von dem Moment an, als (meine Regierung) das Amt antrat, als eine existenzielle Bedrohung betrachtet - nicht nur für uns, sondern für die gesamte Menschheit."/DP/jha