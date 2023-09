Lula fordert vor UN Kampf gegen Klimawandel und Ungleichheit

NEW YORK (dpa-AFX) - Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat vor den Vereinten Nationen zu einem entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel und eine wachsende soziale Ungleichheit aufgerufen. "Die Klimakrise klopft an die Tür und zerstört unsere Heimat", sagte der Staatschef des größten lateinamerikanischen Landes am Dienstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

"Die Menschen in den armen Ländern leiden besonders stark unter dem Klimawandel, der maßgeblich von den Industriestaat verursacht wurde", sagte Lula. Er forderte die reichen Länder erneut dazu auf, wie zugesagt 100 Milliarden US-Dollar (etwa 93 Milliarden Euro) pro Jahr für Klimaschutz in Entwicklungsländern bereitzustellen.