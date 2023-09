Dr. Alexandra Kohlmann führt ROWE in die Zukunft / Gründer Michael Zehe übergibt Verantwortung beim Wormser Schmierstoffhersteller (FOTO)

Worms (ots) - Gründer Michael Zehe übergibt zum 31. Dezember 2023 die

Verantwortung als Geschäftsführer der ROWE MINERALÖLWERK GMBH sowie der ROWE

Holding GmbH an seine Tochter und Co-Geschäftsführerin Dr. Alexandra Kohlmann.



Michael Zehe, der das Unternehmen 1995 in Flörsheim-Dalsheim gegründet hat,

beendet zum Jahresende seine Tätigkeit als Geschäftsführer der ROWE

MINERALÖLWERK GMBH sowie der ROWE Holding GmbH. Er wird dem Unternehmen künftig

als Teil eines Beirats beratend zur Seite stehen und sich innerhalb der

ROWE-Gruppe auf Zukunftsfelder im Bereich der Reinigung kommunaler und

industrieller Abwässer konzentrieren. "Nach fast 29 Jahren werde ich am 1.

Januar die Verantwortung übergeben. Die Gestaltung der Zukunft liegt dann bei

Alexandra - und das macht mich auch als Vater stolz und glücklich", sagt Michael

Zehe.





Mit Dr. Alexandra Kohlmann übernimmt die zweite Generation endgültig dieVerantwortung beim Wormser Familienunternehmen. Sie ist bereits seit 2016 Teilder Geschäftsleitung, seit 2018 ist sie neben ihrem Vater Co-Geschäftsführerinder ROWE MINERALÖLWERK GMBH sowie der ROWE Holding GmbH. "Was mein Vater hiergeleistet und aufgebaut hat, ist echt unglaublich. Es zeigt Stärke und verdientgroßen Respekt, dass er jetzt den Übergang zur nächsten Generation so aktivgestaltet und damit die Zukunft von ROWE als Familienunternehmen sichert",erklärt Dr. Alexandra Kohlmann. Die Ziele macht Kohlmann klar: "Ich will unserUnternehmen noch erfolgreicher machen. Das geht nur, wenn wir auch selbst inBewegung bleiben. ROWEs Know-how und unsere Produkte können helfen, echtenFortschritt in ganz vielen neuen Bereichen möglich zu machen."Auch künftig setzt ROWE auf das Prinzip der Doppelspitze, das sich bereits seit2018 bewährt hat. Stefan Wermter wird ab dem 1. Januar 2024 zumCo-Geschäftsführer der ROWE MINERALÖLWERK GMBH ernannt. Er ist seit mehr als 20Jahren bei ROWE und leitet aktuell den operativen Bereich. Er sagt: "Ich freuemich sehr auf das, was kommt - und bin für das Vertrauen, das in mich gesetztwird, sehr dankbar. Wir werden in der kommenden Zeit hart daran arbeiten, fürROWE viele weitere Geschäftsgebiete zu erschließen. Unsere Schmierstoffe undKühlmittel werden gebraucht. Nicht nur im Auto, sondern in der Industrie undüberall dort wo Bewegung und Wärme entsteht."Über ROWEZur ROWE-Gruppe gehören insgesamt 15 Unternehmen. Kern der Gruppe bildet dieROWE MINERALÖLWERK GmbH, die seit 1995 für hochwertige Schmierstoffe "Made inGermany" steht. ROWE bietet ein Vollsortiment mit hoher Fertigungstiefe, das inmehr als 80 Ländern weltweit verfügbar ist. Zahlreiche Freigaben und Auditsnamhafter Hersteller belegen, dass ROWE-Produkte anspruchsvollste Standardsübertreffen. Das Werk in Worms ist eines der modernsten weltweit und setztMaßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität. Die Produktion ist dabeivollständig CO2-kompensiert - nicht vermeidbare Emissionen gleicht dasUnternehmen durch Nachhaltigkeitsprojekte aus, die nach dem anerkannten Gold Standard zertifiziert sind.http://www.rowe-oil.com/deAnsprechpartner für die Presse:Bernhard SchenkCorporate Communications ManagerROWE Marketing GmbHLanggewann 101Tel.: +49(0)6241/98718-19E-Mail: mailto:b.schenk@rowe.marketingWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171893/5606954OTS: ROWE MINERALÖLWERK GMBH