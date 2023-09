Batterie von Gotion High-tech erhält das Prädikat "Made In Germany"

GÖTTINGEN, Deutschland, 19 September 2023 /PRNewswire/ -- Am Morgen des 16. September wurde das erste lokal produzierte Batterieprodukt in der berühmten mitteldeutschen Universitätsstadt Göttingen offiziell vorgestellt. Dies ist ein Meilenstein für die erste Batterieproduktions- und Betriebsbasis von Gotion in Europa, nachdem die Gotion Germany Battery GmbH letztes Jahr in Deutschland gegründet wurde. Am selben Tag unterzeichnete Gotion auch Kooperationsvereinbarungen mit international renommierten Unternehmen wie BASF, ABB, Ebusco und Ficosa.

"Ich habe großes Glück, es ist ein sehr guter Moment in meinem Leben." Andreas, ein Arbeiter im Göttinger Werk, der gerade das erste Batteriepack unterzeichnet hat, teilte seine Begeisterung mit mehr als 200 Kollegen. Die offizielle Inbetriebnahme und der Betrieb der Produktionslinie für Batteriepacks zeigen, dass Gotion eine lokalisierte Produktion und Lieferung in Europa erreicht hat. Die Batterien von Gotion haben offiziell den Weg des "Made in Germany" eingeschlagen.