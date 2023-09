Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Thorsten Bader ist Immobilien-Experte und hat zusammen mitseinem Team Immobilien-Erfahrung.de aufgebaut. Ziel der Plattform ist es,möglichst vielen potenziellen Investoren das Fachwissen seines Netzwerks vonerfahrenen Immobilien-Profis zugänglich zu machen. Hier erfahren Sie, wie er dieaktuelle Situation am Immobilienmarkt einschätzt.Zwar konnten viele Investoren in der Vergangenheit gute Gewinne mit dem Kauf undVerkauf von Immobilien erzielen, doch im ersten Halbjahr 2023 sind die Preisebei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern erneut eingebrochen. Hiervon warenMetropolen wie Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Berlin und München besondersbetroffen: Vor allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern ließen sich deutlichePreisrückgänge von rund 10 Prozent zu verzeichnen. Wer ein wenig genauerhinschaut, wird feststellen, dass eine Ursache, die zu solchen Preisstürzenführt, im neuen Gebäudeenergiegesetz zu finden ist. Die Zweifel belasten denMarkt derzeit sehr, da die Folgen der Gesetzgebung bislang noch nicht abzusehensind. Zusätzlich verunsichern die schnell steigenden Zinsen und eine unklarePositionierung der EZB Investoren mit Blick auf die Zukunft. Ein Überangebot anWohnimmobilien kann momentan ebenfalls beobachtet werden. "Dieses entstehtaufgrund voreiliger Verkäufe durch ältere Eigentümer, die sich mit energetischenModernisierungen überfordert sehen", weiß Thorsten Bader.Doch eine Veränderung bahnt sich für das letzte Quartal 2023 an. "Weitereschnelle Zinserhöhungen der EZB sind unwahrscheinlich, um die Volkswirtschaftenim Euroraum nicht noch weiter zu belasten", fügt der Experte vonImmobilien-Erfahrung.de hinzu. Thorsten Bader prognostiziert einen leichtenAnstieg der Immobilienpreise für das Jahr 2024, da vor allem finanzkräftigeInvestoren ihre Ersparnisse immer noch gern in Immobilien anlegen, um diese vorder anhaltend hohen Inflation zu schützen. Wer als Anleger in der aktuellen Lagein den Immobilienmarkt einsteigen möchte, sollte dabei allerdings einigewichtige Hinweise beachten. Es bestehen eindeutige Risiken, die alle Akteure amMarkt gleichermaßen betreffen. Mit einem fundierten Wissen lassen sich dieHerausforderungen jedoch meistern. "Durch die Bereitstellung unseresImmobilienWikis und fundierten Ratschlägen auf unserer Plattform zielen wirdarauf ab, angehenden Immobilieninvestoren das erforderliche Fachwissen an dieHand zu geben", sagt Thorsten Bader.Trotz Zinswende - günstige Finanzierung durch etablierte Finanzierungsvermittlerund Crowdfunding Die Frage nach einer Immobilienkrise ist durchaus berechtigt, doch die Ursachen